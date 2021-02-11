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«Бостон» в овертайме обыграл «Рейнджерс», несмотря на 29 сейвов Георгиева

«Бостон» в овертайме обыграл «Рейнджерс», несмотря на 29 сейвов Георгиева
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Вагнер, Андерс Бьорк и Брэд Маршан.

У «Рейнджерс» голы забили Жюльен Готье и Кевин Руни. Российский вратарь хозяев Александр Георгиев совершил 29 сейвов из 32 бросков, другой голкипер Игорь Шестёркин на лёд не выходил. Артемий Панарин за 15.34 на площадке сделал два броска по воротам и заработал показатель полезности «-1». Павел Бучневич за 21.36 на льду сделал один бросок, его показатель полезности составил «-1».

В следующих матчах команды сыграют между собой 13 и 14 февраля, затем «Бостон» 16 и 19 февраля примет «Нью-Джерси Дэвилз», а «Рейнджерс» 15 февраля проведёт домашнюю встречу с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2021, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Готье (Лемье) – 13:50' (5x5)   1:1 Вагнер – 29:41' (4x5)   1:2 Бьорк (Дебраск, Миллер) – 49:00' (5x5)   2:2 Руни (Лемье, Линдгрен) – 51:23' (5x5)   2:3 Маршан (Макэвой, Бержерон) – 60:36' (3x3)
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