Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ) рассказал о состоянии здоровья российского форварда Артемия Панарина. В третьем периоде Артемий сыграл всего одну смену в большинстве и не появлялся на льду в равных составах.

«Небольшая травма нижней части тела. Он пройдёт обследование», — кратко констатировал Куинн.

У «Рейнджерс» голы забили Жюльен Готье и Кевин Руни. Российский вратарь хозяев Александр Георгиев совершил 29 сейвов из 32 бросков, другой голкипер Игорь Шестёркин на лёд не выходил. Панарин за 15.34 на площадке сделал два броска по воротам и заработал показатель полезности «-1». Павел Бучневич за 21.36 на льду сделал один бросок, его показатель полезности составил «-1».