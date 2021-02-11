Зибанеджад — о провальном начале сезона: сегодня я чувствовал себя прежним, но не забил

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ) высказался о качестве своей игры.

«Очевидно, что «Рейнджерс» потерпели тяжёлое поражение. Что касается меня, то сегодня я чувствовал себя прежним. У меня было достаточно голевых моментов, но я не сумел забить. Главное, что были шансы. Нужно продолжать работать, и с каждой встречей становиться немного лучше», — сказал Зибанеджад в эфир клубного телевидения.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. В минувшем сезоне шведский форвард набрал 75 (41+34) очков в 57 матчах.