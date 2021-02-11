Брэд Маршан вышел на пятое место в НХЛ по голам в овертаймах

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Вагнер, Андерс Бьорк и Брэд Маршан. Канадский форвард в 16-й раз за карьеру в НХЛ отличился в дополнительное время. Благодаря этому голу Маршан вышел на пятое место в НХЛ по шайбам в овертаймах, повторив результат Патрика Элиаша и Даниэля Седина.

Рекорд лиги принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (24), второе место занимает чешский форвард Яромир Ягр (19), топ-3 замыкает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (18). На четвёртом месте располагается российский нападающий Илья Ковальчук (17).