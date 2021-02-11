Брэд Маршан вышел на пятое место в НХЛ по голам в овертаймах
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Вагнер, Андерс Бьорк и Брэд Маршан. Канадский форвард в 16-й раз за карьеру в НХЛ отличился в дополнительное время. Благодаря этому голу Маршан вышел на пятое место в НХЛ по шайбам в овертаймах, повторив результат Патрика Элиаша и Даниэля Седина.
Рекорд лиги принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (24), второе место занимает чешский форвард Яромир Ягр (19), топ-3 замыкает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (18). На четвёртом месте располагается российский нападающий Илья Ковальчук (17).
Раск — о своих странных действиях в конце матча: я думал, что «Бостон» проигрывает 1:2
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