Первый номер драфта НХЛ-2020 Лафренье набрал одно очко в 12 матчах в дебютном сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

Нападающий «Рейнджерс» Алексис Лафренье не набрал очков и ни разу не бросил по воротам, завершив матч с нейтральным показателем полезности. Канадский нападающий провёл на льду 12 минут и 39 секунд.

Статистика Алексиса Лафренье в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.

19-летний уроженец Сент-Эсташа не набирает результативных баллов на протяжении пяти последних матчей. В общей сложности в активе нападающего, выбранного под первым номером на драфте НХЛ 2020 года, 1 (1+0) очко при полезности «-4» в 12 матчах. В среднем дебютант НХЛ проводит на льду 14 минут и 26 секунд.