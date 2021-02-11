Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Куинн: сегодня мы почти увидели прошлогоднего Зибанеджада. Это его лучший матч в сезоне

Куинн: сегодня мы почти увидели прошлогоднего Зибанеджада. Это его лучший матч в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ) оценил действия шведского нападающего Мики Зибанеджада, упустившего целый ряд голевых моментов.

«Сегодня мы почти увидели прошлогоднего Зибанеджада. Он проделал отличную работу в обороне, хорошо обращался с шайбой, у него были хорошие моменты, чтобы забить. Считаю, это был лучший матч Мики во всём нынешнем сезоне», — оценил игру нападающего Куинн.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. В минувшем сезоне шведский форвард набрал 75 (41+34) очков в 57 матчах.

Зибанеджад — о провальном начале сезона: сегодня я чувствовал себя прежним, но не забил
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021