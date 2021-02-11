Куинн: сегодня мы почти увидели прошлогоднего Зибанеджада. Это его лучший матч в сезоне

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ) оценил действия шведского нападающего Мики Зибанеджада, упустившего целый ряд голевых моментов.

«Сегодня мы почти увидели прошлогоднего Зибанеджада. Он проделал отличную работу в обороне, хорошо обращался с шайбой, у него были хорошие моменты, чтобы забить. Считаю, это был лучший матч Мики во всём нынешнем сезоне», — оценил игру нападающего Куинн.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. В минувшем сезоне шведский форвард набрал 75 (41+34) очков в 57 матчах.