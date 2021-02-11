Нападающий «Рейнджерс» Жюльен Готье забил первый гол за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.
В составе «Рейнджерс» голы забили Жюльен Готье и Кевин Руни. Для 23-летнего Готье заброшенная шайба стала первой в нынешнем сезоне и за карьеру в НХЛ. Канадский форвард пополнил состав «синерубашечников» в феврале 2020 года в результате обмена с «Каролиной Харрикейнз».
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В нынешнем сезоне Готье принял участие в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности "+1" и двух минутах штрафного времени. Жюльен играет в четвёртом звене команды и в среднем проводит на льду 8 минут 25 секунд.
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