Канадский форвард Брэд Маршан вышел на пятое место в истории «Бостона» по победным голам
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Вагнер, Андерс Бьорк и Брэд Маршан. Канадский форвард в 57-й раз за карьеру забил гол, который принёс «Бостону» победу в матче. Маршан вышел на пятое место в клубной истории по этому показателю, превзойдя результат нынешнего президента клуба Кэма Нили (56).
Статистика Брэда Маршана в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.
Рекорд «Бостона» принадлежит Джонни Буцику (88 победных голов), второе место занимает Фил Эспозито (77), на третьем месте располагается действующий игрок «мишек» Патрис Бержерон (68), а дополняет четвёрку лучших защитник Рэй Бурк (60).
Брэд Маршан вышел на пятое место в НХЛ по голам в овертаймах
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