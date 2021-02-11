Кросби: Хекстолл был генменеджером «Филадельфии»? Если подумать, забавно получается
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал назначение Рона Хекстолла на пост генерального менеджера клуба.
«Хекстолл был генменеджером «Филадельфии»? Забавно получается, если подумать. Такого не ждёшь, но при этом понимаешь, что в хоккее такое случается. Это помогает сплотить людей в непростой ситуации. Это как раз наш вариант.
В лиге были случаи, когда принципиальные соперники обменивались игроками, и это не редкость. Сейчас, конечно, можно говорить, что всё интересно получилось. Но, оглядываясь назад, могу сказать, что такого обычно не ждёшь.
В клубе немало новостей, но мы концентрируемся только на игре. У нас свой настрой, свой менталитет. Мы должны играть и становиться лучше», – цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.
Рон Хекстолл — вратарь, который дрался и забивал. За карьеру он заработал 569 минут штрафа
Завязать драку, рубануть кого-нибудь клюшкой или забить гол — для Хекстолла не было невозможного.
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