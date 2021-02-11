Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кросби: Хекстолл был генменеджером «Филадельфии»? Если подумать, забавно получается

Кросби: Хекстолл был генменеджером «Филадельфии»? Если подумать, забавно получается
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал назначение Рона Хекстолла на пост генерального менеджера клуба.

«Хекстолл был генменеджером «Филадельфии»? Забавно получается, если подумать. Такого не ждёшь, но при этом понимаешь, что в хоккее такое случается. Это помогает сплотить людей в непростой ситуации. Это как раз наш вариант.

В лиге были случаи, когда принципиальные соперники обменивались игроками, и это не редкость. Сейчас, конечно, можно говорить, что всё интересно получилось. Но, оглядываясь назад, могу сказать, что такого обычно не ждёшь.

В клубе немало новостей, но мы концентрируемся только на игре. У нас свой настрой, свой менталитет. Мы должны играть и становиться лучше», – цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.

Рон Хекстолл — вратарь, который дрался и забивал. За карьеру он заработал 569 минут штрафа
Завязать драку, рубануть кого-нибудь клюшкой или забить гол — для Хекстолла не было невозможного.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021