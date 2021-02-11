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Людучин: то, как Разин ведёт себя с людьми, перечёркивает все его достижения

Людучин: то, как Разин ведёт себя с людьми, перечёркивает все его достижения
Хоккей / КХЛ 0

Известный российский нападающий Роман Людучин рассказал о конфликте с главным тренером «Северстали» Андреем Разиным. Ранее Людучин вызвал Разина на бой, заявив, что тот унижает молодых хоккеистов. Разин в ответ посоветовал тому сначала убрать живот.

«Нет никакого мщения. Я работал с этим специалистом в «Югре», очень многое слышал про него до этого, да и сейчас часто всплывают истории о Разине. Я хотел выразить свою точку зрения и выступить рупором многих ребят. Подчеркну, что даже я ему лично говорил, что он хороший тренер, но то, как он ведёт себя с людьми, перечёркивает все его профессиональные достижения. Разин сам это прекрасно знает, сам говорил, что старается меняться. Правда, пока это только слова», — цитирует Людучина Sport24.

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