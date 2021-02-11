Давыдов — об удачной серии московского «Динамо»: вижу тренерскую руку Владимира Крикунова

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о последних результатах московского «Динамо». Команда Владимира Крикунова одержала шесть побед в семи матчах.
«Родной клуб на высоком уровне провел первый отрезок 2021 года, команда поднялась на третье место в конференции, сыграла ровно и с запасом. Если вспомнить предыдущие этапы Евротура — Кубок Первого канала и особенно Кубок Карьялы, то тогда до евротур-пауз «Динамо» добиралось из последних сил, каникулы команде были просто необходимы. Сейчас картина другая — бело-голубые на ходу, перерыв им в общем-то и не нужен. Это хороший сигнал в преддверии плей-офф.
Вижу тренерскую руку Владимира Крикунова. Его опыт позволил подгрузить команду после скомканной предсезонной подготовки, игровые «качели» остались в прошлом. Интересно повлияло на «Динамо» приобретение вратаря Гарипова. Да, пока свои игры он провёл без блеска, но никто не отменял движущей силы под названием конкуренция — и Бочаров, и особенно Ерёменко стали действовать более надёжно», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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