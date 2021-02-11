Россия – Финляндия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 17:00

Сегодня, 11 февраля, в Швеции стартует третий этап Евротура — Шведские игры. В первом матче турнира сборная России сыграет с Финляндией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 мск.

Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина. Главным тренером сборной России является Валерий Брагин, который также занимает пост наставника СКА. Во время паузы на Евротур Брагин остался работать с клубом, тогда как на турнире в Мальмё руководить российской командой будет главный тренер молодёжной команды Игорь Ларионов.

Во втором матче игрового дня сборная Швеции сыграет с командой Чехии, начало встречи — в 19:00 мск.