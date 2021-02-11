Россия – Финляндия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 17:00
Сегодня, 11 февраля, в Швеции стартует третий этап Евротура — Шведские игры. В первом матче турнира сборная России сыграет с Финляндией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 мск.
Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина. Главным тренером сборной России является Валерий Брагин, который также занимает пост наставника СКА. Во время паузы на Евротур Брагин остался работать с клубом, тогда как на турнире в Мальмё руководить российской командой будет главный тренер молодёжной команды Игорь Ларионов.
Во втором матче игрового дня сборная Швеции сыграет с командой Чехии, начало встречи — в 19:00 мск.
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Игорь Ларионов, Роман Ротенберг и Владислав Третьяк ответили на вопросы журналистов перед вылетом сборной России в Швецию.
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