Квартальнов: из прессы слышал, что у нас хорошая вакцина. Хотел бы сделать прививку
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил, что планирует сделать прививку от коронавируса.
«Из прессы слышали, что у нас хорошая вакцина, многие прививаются, что здорово. Что касается «Ак Барса», то у нас переболели уже, есть консультации какие-то – можно или нет прививаться. Думаю, что мы возьмём на вооружение. Я бы хотел сделать прививку, когда будет возможно.
У меня уже есть родственники, которые сделали прививку и чувствуют себя хорошо. Скорее всего, это будет после сезона», – цитирует Квартальнова «Спорт Бизнес Online».
Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что некоторые клубы лиги уже проводят вакцинацию игроков от коронавируса, которая является добровольной.
Президент КХЛ: вакцинация является добровольной. Есть клубы, в которых уже проводят её
Рекомендуем вам
- 11 февраля 2021
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:14
-
12:00
-
11:38
-
11:20
-
11:00
-
10:36
-
10:06
-
09:45
-
09:25
-
08:51
-
08:15
-
07:24
-
07:00
-
06:34
-
06:26
-
06:25
-
06:17
-
06:01
-
04:31
-
03:51
-
03:28
- 10 февраля 2021
-
23:54
-
23:47
-
23:11
-
22:31
-
22:05
-
21:51
-
21:38
-
21:02
-
20:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам