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Квартальнов: из прессы слышал, что у нас хорошая вакцина. Хотел бы сделать прививку

Квартальнов: из прессы слышал, что у нас хорошая вакцина. Хотел бы сделать прививку
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил, что планирует сделать прививку от коронавируса.

«Из прессы слышали, что у нас хорошая вакцина, многие прививаются, что здорово. Что касается «Ак Барса», то у нас переболели уже, есть консультации какие-то – можно или нет прививаться. Думаю, что мы возьмём на вооружение. Я бы хотел сделать прививку, когда будет возможно.

У меня уже есть родственники, которые сделали прививку и чувствуют себя хорошо. Скорее всего, это будет после сезона», – цитирует Квартальнова «Спорт Бизнес Online».

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что некоторые клубы лиги уже проводят вакцинацию игроков от коронавируса, которая является добровольной.

Президент КХЛ: вакцинация является добровольной. Есть клубы, в которых уже проводят её
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