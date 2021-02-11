Фридман — о возможном обмене Малкина: бабушка говорила — ты планируешь, а бог смеётся

Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман прокомментировал назначения на пост генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Рона Хекстолла и Брайана Бурка на пост директора по хоккейным операциям.
«Бурк сказал, что команде предстоит несколько сложных решений, если не будет достигнут результат. Он знает, что будет непросто, у «Питтсбурга» мало шансов и перспектив. Было интересно услышать, как Хекстолл сказал, что он — не лошадь с одним трюком, когда его спросили о репутации терпеливого человека. Оба знают, чего от них ждут. Так что работа у «пингвинов» не была такой желанной, как это могло было быть.
Некоторые кандидаты на роль генменеджера не были в восторге от перспективы того, что предстоит демонтаж чемпионского ядра, куда выходят Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг (Малкина и Летанга могут продлить этим летом, у Кросби ещё четыре года контракта). Принято считать, что организация хочет, чтобы все трое завершили свои карьеры, будучи игроками «Пингвинз». Но, как говорила моя бабушка, ты планируешь, а бог смеётся», — приводит слова Фридмана Sportsnet.
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