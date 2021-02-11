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Сафронов: тренер обязан быть горячим, не имеет права остывать без ежедневного труда

Сафронов: тренер обязан быть горячим, не имеет права остывать без ежедневного труда
Хоккей / Евротур 0
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Бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов поделился мнением о концепции освобождённого тренера для национальной команды.

«Концепцию освобождённого тренера для сборной поддержал корифей нашего тренерского цеха Владимир Владимирович Юрзинов. У меня было другое мнение. Так вот, ровно через год Юрзинов мне сказал: „Андрей Николаевич, вы были правы. Тренер обязан быть горячим, не имеет права остывать без ежедневного труда. Он должен работать 24 часа в сутки, держать себя в тонусе, разговаривать с командой, знать и чувствовать, что требуется для управления игроками.

Оцените, насколько длинным и опасным был бы простой у гипотетического освобождённого тренера сборной. Причём эта пауза «накрыла» бы специалиста как раз накануне главных матчей сезона – накануне чемпионата мира! Любому, кто переживает за наш хоккей, не хочется даже думать о таком сценарии», — цитирует Сафронова РИА «Новости».

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