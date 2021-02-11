Пуустинен — о новом контракте в КХЛ: готов к тому, что нужно будет подождать

Нападающий новосибирской «Сибири» Юусо Пуустинен прокомментировал своё попадание в сборную Финляндии на шведский этап Евротура и очертил перспективы заключения нового контракта в КХЛ.



«Я не раздумывал долго над приглашением из сборной Финляндии, мне хочется быть на виду. Сборная даёт возможность продлить сезон тем, чьи клубы не попадают в плей-офф. На меня нет особого давления, на нынешнем этапе карьеры я просто хочу получать удовольствие от своей работы, от матчей. Конечно, как спортсмен, я хочу проверить себя на максимально высоком уровне, играть с самыми сильными соперниками. Чемпионат мира мог бы дать такую возможность, но сейчас всё внимание матчам Евротура.



Мой действующий контракт с «Сибирью» заканчивается? Всегда есть несколько вариантов. Но в КХЛ контракты на следующий сезон заключают только после окончания предыдущего, когда становятся известны бюджеты и прочие детали. Я готов к тому, что придётся какое-то время подождать. Что нужно будет посмотреть, что происходит на рынке игроков», — приводит слова Пуустинена Iltalehti.



32-летний Пуустинен является лучшим снайпером «Сибири» в сезоне-2020/2021 (18 голов в 46 матчах). Нападающий никогда не выступал на взрослых чемпионатах мира.

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