Iltalehti: тройка из «Салавата» может быть лучше тройки из «Монреаля» в сборной на ОИ-2022

Финское издание Iltalehti составило свою версию сборной Финляндии на предстоящем олимпийском турнире, который пройдёт в 2022 году в Пекине.
«В качестве четвёртого звена сборной Финляндии на Олимпиаде-2022 наше жюри выбрало финское звено «Монреаля». Арттури Лехконен, Еспери Котканиеми и Йоэль Армиа выступают за «канадцев», хотя не всегда играют вместе.
Конечно, никто из финского чемпионата не попал в олимпийскую команду. В финальный состав не попали и хоккеисты из КХЛ, хотя рассматривалась тройка из «Салавата Юлаева»: Маркус Гранлунд — Сакари Маннинен — Теэму Хартикайнен. Будет ли уфимское сочетание лучше, чем тройка из «Монреаля»? Возможно. Но это головная боль главного тренера Юкки Ялонена. Хартикайнен может стать запасным нападающим и занять место Йоэля Кивиранты, однако это вряд ли изменит судьбу олимпийских медалей», — полагает автор издания.
Состав сборной Финляндии на ОИ-2022 по версии Iltalehti:
Вратари: Туукка Раск («Бостон»), Юусе Сарос («Нэшвилл»), Антти Раанта («Аризона»).
Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба — «Даллас»), Расмус Ристолайнен, Юхо Йокихарью (оба — «Баффало»), Микко Лехтонен («Торонто»), Маркус Нутиваара («Флорида»), Сами Ватанен («Нью-Джерси»), Юусо Вялимяки («Калгари»).
Нападающие: Патрик Лайне («Коламбус»), Александр Барков («Флорида»), Микко Рантанен, Йоонас Донской (оба — «Колорадо»), Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен (оба — «Каролина»), Микаэль Гранлунд («Нэшвилл»), Роопе Хинц («Даллас»), Каспери Капанен («Питтсбург»), Йоэль Армиа, Йеспери Котканиеми, Арттури Лехконен (все — «Монреаль»).
Запасные: Эрик Хаула («Нэшвилл»), Йоэль Кивиранта («Даллас»).
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