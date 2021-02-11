Iltalehti: тройка из «Салавата» может быть лучше тройки из «Монреаля» в сборной на ОИ-2022

Финское издание Iltalehti составило свою версию сборной Финляндии на предстоящем олимпийском турнире, который пройдёт в 2022 году в Пекине.

«В качестве четвёртого звена сборной Финляндии на Олимпиаде-2022 наше жюри выбрало финское звено «Монреаля». Арттури Лехконен, Еспери Котканиеми и Йоэль Армиа выступают за «канадцев», хотя не всегда играют вместе.

Конечно, никто из финского чемпионата не попал в олимпийскую команду. В финальный состав не попали и хоккеисты из КХЛ, хотя рассматривалась тройка из «Салавата Юлаева»: Маркус Гранлунд — Сакари Маннинен — Теэму Хартикайнен. Будет ли уфимское сочетание лучше, чем тройка из «Монреаля»? Возможно. Но это головная боль главного тренера Юкки Ялонена. Хартикайнен может стать запасным нападающим и занять место Йоэля Кивиранты, однако это вряд ли изменит судьбу олимпийских медалей», — полагает автор издания.

Состав сборной Финляндии на ОИ-2022 по версии Iltalehti:

Вратари: Туукка Раск («Бостон»), Юусе Сарос («Нэшвилл»), Антти Раанта («Аризона»).

Защитники: Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба — «Даллас»), Расмус Ристолайнен, Юхо Йокихарью (оба — «Баффало»), Микко Лехтонен («Торонто»), Маркус Нутиваара («Флорида»), Сами Ватанен («Нью-Джерси»), Юусо Вялимяки («Калгари»).

Нападающие: Патрик Лайне («Коламбус»), Александр Барков («Флорида»), Микко Рантанен, Йоонас Донской (оба — «Колорадо»), Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен (оба — «Каролина»), Микаэль Гранлунд («Нэшвилл»), Роопе Хинц («Даллас»), Каспери Капанен («Питтсбург»), Йоэль Армиа, Йеспери Котканиеми, Арттури Лехконен (все — «Монреаль»).

Запасные: Эрик Хаула («Нэшвилл»), Йоэль Кивиранта («Даллас»).