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Сятери займёт место в воротах сборной Финляндии на матч с Россией

Сятери займёт место в воротах сборной Финляндии на матч с Россией
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 11 февраля, сборная России в Мальмё проведёт первый матч на этапе Евротура — Шведские хоккейные игры. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Финляндии проведёт матч в следующих сочетаниях:

Сятери (Ювонен);
Сунд — Саариярви, Аалтонен — Руохомаа Пуустинен;
Сало — Кемиляйнен, Иннала — Лунделль — Ойямяки;
Ринделл — Никкля, Турунен — Лейно — Карьялайнен;
Койвисто — Вайнио, Тиивола, Бьёрквист — Бьёрнинен — Нюрми.

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.

Россия – Финляндия. Онлайн матча Евротура. Победят ли наши в седьмой раз подряд?
Всё самое главное и интересное о первой встрече команды Игоря Ларионова на льду арены в Мальмё.
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