Разин: в «Северстали» нет нытиков. Все в клубе видят цель и идут к ней

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин обратился к болельщикам череповецкого клуба и рассказал об атмосфере внутри команды.
«Всем тем, кто хочет вывести из равновесия меня и «Северсталь», могу сказать: не напрягайтесь! В команде хорошая, здоровая атмосфера. У меня лично и у всего тренерского штаба отличные отношения с ребятами. Такой атмосферы в команде, которая есть сейчас, я добивался очень давно.
Секрет этого достижения очень простой: у нас в команде нет лентяев, тунеядцев, завистливых людей (недовольных своей зарплатой, потому что у кого-то она больше), короче говоря, нытиков! Все в клубе видят цель и идут к ней. Мне никого не надо заставлять работать (унижать, как говорят сбитые лётчики, которым я продлял хоккейную жизнь)!
Каждый хоккеист дорожит своим местом в составе, а те, кто туда не попадает, – не жалуется агентам, а работает и ждёт своего шанса! Именно поэтому тяжёлая травма лидера среди защитников Влада Провольнева не сказывается на результатах! Именно поэтому я спокойно могу отпустить Йоонаса Няттинена на роды к жене перед очень важной игрой в Екатеринбурге с «Автомобилистом» (я же «тиран», который только «унижает» хоккеистов). Кстати, Никита Гуслистов, сделавший хет-трик, играл на его месте!» — написал Разин в своём «инстаграме».
- 11 февраля 2021
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