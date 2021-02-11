Нападающий сборной России Марат Хуснутдинов выбыл на длительный срок
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в дебютном матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.
Турнирная таблица Еврохоккейтура сезона-2020/2021
Не доиграл встречу до конца нападающий российской команды Марат Хуснутдинов. В концовке второго периода хоккеист получил травму плеча. По словам наставника сборной Игоря Ларионова, 18-летний форвард выбыл на длительный срок.
Это седьмая кряду победа россиян в нынешнем розыгрыше Евротура. Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.
Сборная России обыграла Финляндию в дебютном матче этапа Евротура
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