Ларионов: хочется видеть более зрелищную игру от сборной России

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов прокомментировал результат стартового матча Шведских игр с командой Финляндии (3:2).

«Непростой матч по ряду причин. Во-первых, адаптация к очень необычной площадке. Нужно время, чтобы понять, где идти в атаку, как правильно обороняться, чтобы не было дыр в обороне. Целостности не получилось. Первый матч — всегда самый сложный. Рад, что ребята отыграли в свою силу, выиграли матч. Важная победа, команда молодая, лишь полтора дня тренируемся вместе. Но два очка есть два очка.

Второй период явно отличался от первого. Мы немного потеряли контроль над игрой и шайбой, отдали сопернику периметр, провели большую часть времени в своей зоне. Были опасные моменты, но игра не получилась целостной — тем, что мы хотели увидеть. Не в оправдание, а как объяснение: это был первый матч на турнире, на большой площадке. И сопернику надо отдать должное: опытная команда, играла в агрессивный хоккей. Хочется, конечно, видеть более зрелищную игру. Со скамейки видно было не то чтобы много сумбура, но хочется видеть более зрелые ходы защитников, более спокойные действия нападающих, больше контроля шайбы. Но победа есть победа. Рады, что выиграли», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.