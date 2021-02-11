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Жафяров: игроки сборной России успели в КХЛ отвыкнуть от больших площадок

Жафяров: игроки сборной России успели в КХЛ отвыкнуть от больших площадок
Хоккей / Евротур 0
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Капитан сборной России Дамир Жафяров прокомментировал результат стартового матча Шведских игр с командой Финляндии (3:2).

«У нас нет какого-то разделения, кто с кем играет. Все в команде хорошие, техничные игроки. Без разницы, с каким звеном выходить. Не думаю, что у моего звена лучше всего держалась шайба. У всех ребят были моменты, чтобы забить, в обороне хорошо работали. Но в целом есть над чем работать.

Конечно, любая победа — это победа. Без разницы, кто забил, кто отдал. Главное, что забросили на одну шайбу больше, чем соперник. Почему получились разные периоды? Есть такой момент. Наверное, повлияла большая площадка именно во втором отрезке. В КХЛ мы успели отвыкнуть от них, у нас там, наоборот, на сужение тенденция идёт. Мне кажется, что финский размер площадок оптимален.

Самый трудный момент для капитана — начало игры. А затем уже не надо было никого подбадривать дополнительно, у всех горели глаза», — передаёт слова Жафярова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сборная России обыграла Финляндию в дебютном матче этапа Евротура
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