Ларионов — о дебюте Чибрикова: довольны, что он не потерялся, сыграл достойно

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов прокомментировал результат стартового матча Шведских игр с командой Финляндии (3:2).

«Потеряли Хуснутдинова скорее всего на долгое время. Уже обсудили пару вариантов, есть центральные Рубцов и Моисеев, которые сегодня не играли. Обсудим сегодня варианты, какие коррективы внести в звеньях, чтобы быть баланс. Нужны творческие центральные чтобы созидать, чтобы были более спокойны и надёжны, чтобы давление в нашей зоне были разгружено умными действиями центрального нападающего.

Дебют Чибрикова? Не самый простой матч для молодого пацана, чтобы войти в игру. Не самый лёгкий соперник. Он сыграл достойно, мог забить. Молодые ребята получают шанс, у них есть возможность о себе заявить. Довольны, что он не потерялся, сыграл достойно», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.