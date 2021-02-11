Юниорский чемпионат мира 2021 года пройдёт в Техасе

Совет Международной федерации хоккея утвердил проведение юниорского чемпионата мира 2021 года в Техасе (США), информирует официальный сайт ИИХФ.

Мировое первенство будет проходить с 26 апреля по 6 мая. Главные матчи турнира примет арена в городе Фриско. На ней состоятся матчи группы В, в которой сыграют сборные США, России, Чехии, Финляндии и Германии.

Вторым стадионом для чемпионата мира стала арена в Плейно, на которой пройдут матчи группы А с участием команд Швеции, Канады, Белоруссии, Латвии и Швейцарии, а также два четвертьфинала.

Напомним, в 2020 году турнир должен были принять американские города Плимут и Анн-Арбор, расположенные в штате Мичиган. Однако он был отменён из-за угрозы распространения коронавируса.