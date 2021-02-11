Сборная России обновила рекорд по количеству побед подряд в одном розыгрыше Евротура

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в дебютном матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Это седьмая победа россиян подряд в нынешнем розыгрыше Евротура. И это рекордная победная серия для команды в рамках одного сезона. Обыграв Финляндию, сборная России улучшила предыдущее достижение, составлявшее 6 побед подряд (наряду с нынешним розыгрышем в сезонах 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009).

Самыми результативными игроками встречи стали форварды сборной России Иван Чехович (1+1) и Дамир Жафяров (0+2). Шайбы в составе победителей забросили также Артём Минулин и Владимир Бутузов. Голкипер российской команды Александр Самонов отразил 20 бросков. У Финляндии отличились Ере Иннала и Юусо Пуустинен.

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.