Сборная России обновила рекорд по количеству побед подряд в одном розыгрыше Евротура

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в дебютном матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.
Это седьмая победа россиян подряд в нынешнем розыгрыше Евротура. И это рекордная победная серия для команды в рамках одного сезона. Обыграв Финляндию, сборная России улучшила предыдущее достижение, составлявшее 6 побед подряд (наряду с нынешним розыгрышем в сезонах 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009).
Самыми результативными игроками встречи стали форварды сборной России Иван Чехович (1+1) и Дамир Жафяров (0+2). Шайбы в составе победителей забросили также Артём Минулин и Владимир Бутузов. Голкипер российской команды Александр Самонов отразил 20 бросков. У Финляндии отличились Ере Иннала и Юусо Пуустинен.
Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.
- 11 февраля 2021
-
23:03
-
22:36
-
22:31
-
21:52
-
21:34
-
21:04
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
20:04
-
19:55
-
19:20
-
18:49
-
18:36
-
18:01
-
17:43
-
16:45
-
16:21
-
16:07
-
15:58
-
15:35
-
15:26
-
15:20
-
14:49
-
14:40
-
14:25
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:14
-
12:00
-
11:38
-
11:20