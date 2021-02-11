Экс-защитник «Сибири» Виталий Меньшиков продолжит карьеру в Австрии

Российский защитник Виталий Меньшиков перешёл в австрийский клуб «Грац Найнти Найнерс», информирует официальный сайт клуба.
Напомним, Меньшиков начинал сезон в «Сибири». В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «–2» и четырёх минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 18 минут 19 секунд за матч.
Контракт Меньшикова с новосибирским клубом был рассчитан до конца сезона-2020/2021, но 20 октября клуб расторг соглашение с хоккеистом. После этого Меньшиков не прошёл просмотр в магнитогорском «Металлурге». За карьеру в КХЛ российский хоккеист защищал также цвета московского «Динамо», омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора».
- 11 февраля 2021
-
23:03
-
22:36
-
22:31
-
21:52
-
21:34
-
21:04
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
20:04
-
19:55
-
19:20
-
18:49
-
18:36
-
18:01
-
17:43
-
16:45
-
16:21
-
16:07
-
15:58
-
15:35
-
15:26
-
15:20
-
14:49
-
14:40
-
14:25
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:14
-
12:00
-
11:38
-
11:20