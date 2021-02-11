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Экс-защитник «Сибири» Виталий Меньшиков продолжит карьеру в Австрии

Экс-защитник «Сибири» Виталий Меньшиков продолжит карьеру в Австрии
Хоккей / Прочие турниры 0

Российский защитник Виталий Меньшиков перешёл в австрийский клуб «Грац Найнти Найнерс», информирует официальный сайт клуба.

Напомним, Меньшиков начинал сезон в «Сибири». В 12 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 31-летний защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «–2» и четырёх минутах штрафного времени. Меньшиков проводил на площадке 18 минут 19 секунд за матч.

Контракт Меньшикова с новосибирским клубом был рассчитан до конца сезона-2020/2021, но 20 октября клуб расторг соглашение с хоккеистом. После этого Меньшиков не прошёл просмотр в магнитогорском «Металлурге». За карьеру в КХЛ российский хоккеист защищал также цвета московского «Динамо», омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора».

«Магнитка» расторгла пробный контракт с Меньшиковым. Он успел провести за клуб два матча
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