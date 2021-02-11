Б. Миронов: игра сборной России оставила хорошее впечатление. Отмечу дебют Чибрикова

Экс-защитник сборной России, призер двух Олимпиад, ныне тренер Борис Миронов прокомментировал итоги первого матча сборной России на Шведских играх, в котором российская команда переиграла финнов со счётом 3:2.
«Игра сборной оставила хорошее впечатление. Надежно отыграл в воротах Александр Самонов, в третьем периоде у него было намного больше работы, но парень справился, молодец. Отметил бы еще дебют совсем юного, 17-летнего нападающего СКА Никиты Чибрикова. Согласитесь, в таком возрасте дебютировать за главную команду в столь престижном турнире многое значит.
Первые два периода прошли под диктовку нашей команды, сыграли уверенно, может быть могли бы и больше забросить, но трёх шайб для победы хватило. Жаль, что потеряли из-за травмы центрального нападающего первого звена Марата Хуснутдинова», — сказал Миронов «Чемпионату».
- 11 февраля 2021
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