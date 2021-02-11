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Хара на тренировке «Вашингтона» показал Кузнецову, как надо делать «птичку»

Хара на тренировке «Вашингтона» показал Кузнецову, как надо делать «птичку»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара показал на тренировке российскому одноклубнику Евгению Кузнецову, как надо делать «птичку».

Напомним, «птичка» является фирменным способом празднования гола 28-летнего уроженца Челябинска.

Посмотреть видео можно в «твитттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Здено провёл в «Бостон Брюинз» последние 14 сезонов и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+26». В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами. В начале января он подписал с «Кэпиталз» однолетнее соглашение на $ 795 тыс.

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