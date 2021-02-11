Хара на тренировке «Вашингтона» показал Кузнецову, как надо делать «птичку»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара показал на тренировке российскому одноклубнику Евгению Кузнецову, как надо делать «птичку».

Напомним, «птичка» является фирменным способом празднования гола 28-летнего уроженца Челябинска.

Посмотреть видео можно в «твитттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Здено провёл в «Бостон Брюинз» последние 14 сезонов и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+26». В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами. В начале января он подписал с «Кэпиталз» однолетнее соглашение на $ 795 тыс.