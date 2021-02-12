Артём Зуб пропустит игру с «Виннипегом» из-за сомнительного теста на COVID-19
25-летний российский защитник «Оттава Сенаторз» Артём Зуб пропустит встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» в качестве меры предосторожности. Об этом информирует TSN со ссылкой на информацию из пресс-службы клуба.
Причиной пропуска игры для Зуба послужил сомнительный тест на заболевание коронавирусом в преддверие игры с «Джетс». В составе его заменит 27-летний канадец Джош Браун.
В текущем сезоне на счету Артёма Зуба 6 встреч за «Оттаву», в которых он отметился 2 результативными передачами, заработав показатель полезности «0» и 4 минуты штрафа. В среднем он проводил на льду около 15 минут.
Защитник в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в 2018 году. В КХЛ выступал за хабаровский «Амур» и СКА.
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