«Флорида» прервала 6-матчевую победную серию «Тампы», у Бобровского 19 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фрэнк Ватрано, Александер Веннберг, Аарон Экблад, Картер Вераге и Бретт Коннолли. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 19 сейвов из 21 броска по воротам.

У «Тампы» дубль на свой счёт записал Брейден Пойнт. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 28 и сделал первую голевую передачу в сезоне. Защитник Михаил Сергачёв за 21.44 на льду нанёс два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Форвард Александр Волков провёл на площадке 11.58 и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности составил «0».

Это поражение стало для «Лайтнинг» первым после шести подряд побед в сезоне. Следующие матчи 14 и 16 февраля команды проведут между собой.