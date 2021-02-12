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«Флорида» прервала 6-матчевую победную серию «Тампы», у Бобровского 19 сейвов

«Флорида» прервала 6-матчевую победную серию «Тампы», у Бобровского 19 сейвов
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фрэнк Ватрано, Александер Веннберг, Аарон Экблад, Картер Вераге и Бретт Коннолли. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 19 сейвов из 21 броска по воротам.

У «Тампы» дубль на свой счёт записал Брейден Пойнт. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 28 и сделал первую голевую передачу в сезоне. Защитник Михаил Сергачёв за 21.44 на льду нанёс два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Форвард Александр Волков провёл на площадке 11.58 и не отметился результативными действиями. Его показатель полезности составил «0».

Это поражение стало для «Лайтнинг» первым после шести подряд побед в сезоне. Следующие матчи 14 и 16 февраля команды проведут между собой.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ватрано (Типпетт, Луостаринен) – 08:56' (5x5)   2:0 Веннберг (Юбердо, Хёрнквист) – 28:31' (5x5)   2:1 Пойнт (Палат, Хедман) – 30:55' (5x4)   3:1 Экблад (Яндл, Барков) – 32:54' (5x4)   4:1 Вераге (Веннберг, Экблад) – 34:55' (5x5)   4:2 Пойнт (Хедман, Василевский) – 40:54' (5x4)   5:2 Коннолли (Уигар) – 59:00' (en)
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