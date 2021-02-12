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«Чикаго» проиграл «Коламбусу», Задоров сделал ассист

«Чикаго» проиграл «Коламбусу», Задоров сделал ассист
Хоккей / НХЛ 0
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:5.

В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон, Джек Рослович (2), Бун Дженнер, Майкл Дель Зотто и Кевин Стенлунд. Российский форвард Михаил Григоренко за 9.40 на льду результативными действиями не отметился. Владислав Гавриков за 22.02 на площадке сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности «-1».

У «Чикаго» голы забили Иэн Митчелл, Николя Боден, Пиус Зутер, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. Защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров записал на свой счёт результативную передачу.

Следующий матч 14 февраля команды проведут между собой, затем «Коламбус» 16 февраля на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Чикаго» 16 и 18 февраля проведёт гостевые встречи с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2021, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 6
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Аткинсон (Фолиньо) – 12:10' (4x5)   1:1 Митчелл (Кемпф, Хаймор) – 20:21' (5x5)   2:1 Боден (Задоров, Дебринкэт) – 21:17' (5x5)   3:1 Зутер (Кейн, Боден) – 33:30' (5x5)   3:2 Рослович (Доми, Джонс) – 38:00' (5x4)   4:2 Кейн (Дебринкэт) – 40:29' (5x4)   4:3 Дженнер (Аткинсон, Стенлунд) – 46:39' (5x4)   4:4 Рослович (Аткинсон, Лайне) – 47:59' (5x5)   5:4 Дебринкэт (Кейн, Боуи) – 53:05' (5x5)   5:5 Дель Зотто (Аткинсон, Пик) – 57:19' (5x5)   5:6 Стенлунд (Бьёркстранд, Дель Зотто) – 58:46' (5x5)
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