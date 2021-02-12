«Чикаго» проиграл «Коламбусу», Задоров сделал ассист

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:5.
В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон, Джек Рослович (2), Бун Дженнер, Майкл Дель Зотто и Кевин Стенлунд. Российский форвард Михаил Григоренко за 9.40 на льду результативными действиями не отметился. Владислав Гавриков за 22.02 на площадке сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности «-1».
У «Чикаго» голы забили Иэн Митчелл, Николя Боден, Пиус Зутер, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. Защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров записал на свой счёт результативную передачу.
Следующий матч 14 февраля команды проведут между собой, затем «Коламбус» 16 февраля на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Чикаго» 16 и 18 февраля проведёт гостевые встречи с «Детройт Ред Уингз».
- 12 февраля 2021
-
07:29
-
07:12
-
07:02
-
06:57
-
06:48
-
06:48
-
06:39
-
06:21
-
05:58
-
05:41
-
04:42
-
04:30
-
01:53
-
00:00
- 11 февраля 2021
-
23:45
-
23:28
-
23:03
-
22:36
-
22:31
-
21:52
-
21:34
-
21:04
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
20:04
-
19:55
-
19:20
-
18:49
-
18:36
-
18:01
-
17:43
-
16:45
-
16:21
-
16:07