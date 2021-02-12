«Чикаго» проиграл «Коламбусу», Задоров сделал ассист

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:5.

В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон, Джек Рослович (2), Бун Дженнер, Майкл Дель Зотто и Кевин Стенлунд. Российский форвард Михаил Григоренко за 9.40 на льду результативными действиями не отметился. Владислав Гавриков за 22.02 на площадке сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности «-1».

У «Чикаго» голы забили Иэн Митчелл, Николя Боден, Пиус Зутер, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. Защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров записал на свой счёт результативную передачу.

Следующий матч 14 февраля команды проведут между собой, затем «Коламбус» 16 февраля на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Чикаго» 16 и 18 февраля проведёт гостевые встречи с «Детройт Ред Уингз».