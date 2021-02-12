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Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос пропустил матч с «Флоридой» из-за травмы

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос пропустил матч с «Флоридой» из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:2.

В этом матче не принимал участия капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. Канадский нападающий получил повреждение в ходе предыдущего матча с «Нэшвилл Предаторз» (6:1) и выбыл из строя на некоторое время. Пресс-служба «молний» сообщила, что у Стэмкоса травмы нижней части тела, и он должен восстановиться со дня на день.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности "+6". Напомним, что большую часть минувшего сезона Стэмкос пропустил из-за многочисленных травм.

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