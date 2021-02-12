Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Виннипег» обыграл «Оттаву», «Монреаль» уступил «Эдмонтону»

«Виннипег» обыграл «Оттаву», «Монреаль» уступил «Эдмонтону»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Штястны, Дилан Демело, Блейк Уилер, Мэтью Перро и Нил Пионк. У «Оттавы» единственный гол забил Джош Норрис. Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев за 22.16 на льду заработал показатель полезности «-2», а форвард Евгений Дадонов за 16.15 на площадке сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Следующий матч 13 февраля команды проведут между собой, затем «Виннипег» 16 и 18 февраля в гостях сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Оттава» в те же даты проведёт выездные встречи с «Торонто Мэйпл Лифс».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде обыграл «Монреаль». В составе победителей шайбы на свой счёт записали Джуджхар Хайра, Дарнелл Нурс и Тайсон Бэрри. Защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 19.18 и результативными действиями не отметился.

В следующих матчах 16 и 18 февраля «Эдмонтон» дома сыграет с «Виннипегом», а «Монреаль» 14 февраля проведёт выездную встречу с «Торонто».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2021, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Штястны (Эпплтон, Форборт) – 20:08' (5x5)   2:0 Демело (Коннор) – 27:53' (5x5)   3:0 Уилер (Штястны, Моррисси) – 39:34' (5x4)   4:0 Перро (Шайфли, Льюис) – 42:58' (5x5)   4:1 Норрис (Воланин, Уотсон) – 51:42' (5x5)   5:1 Пионк (Шайфли, Элерс) – 53:45' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2021, пятница. 04:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайра (Арчибальд, Эннис) – 08:27' (5x5)   0:2 Нурс – 21:27' (5x5)   0:3 Бэрри (Драйзайтль, Макдэвид) – 44:44' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021