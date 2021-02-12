«Виннипег» обыграл «Оттаву», «Монреаль» уступил «Эдмонтону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пол Штястны, Дилан Демело, Блейк Уилер, Мэтью Перро и Нил Пионк. У «Оттавы» единственный гол забил Джош Норрис. Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев за 22.16 на льду заработал показатель полезности «-2», а форвард Евгений Дадонов за 16.15 на площадке сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Следующий матч 13 февраля команды проведут между собой, затем «Виннипег» 16 и 18 февраля в гостях сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Оттава» в те же даты проведёт выездные встречи с «Торонто Мэйпл Лифс».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде обыграл «Монреаль». В составе победителей шайбы на свой счёт записали Джуджхар Хайра, Дарнелл Нурс и Тайсон Бэрри. Защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 19.18 и результативными действиями не отметился.

В следующих матчах 16 и 18 февраля «Эдмонтон» дома сыграет с «Виннипегом», а «Монреаль» 14 февраля проведёт выездную встречу с «Торонто».