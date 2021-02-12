«Даллас» проиграл «Каролине», у Гурьянова две передачи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде победил «Даллас Старз» со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Брок Макгинн, Нино Нидеррайтер и Уоррен Фёгеле. Российский форвард Андрей Свечников за 15.53 на площадке записал на свой счёт голевую передачу.

У «Далласа» голы забили Марк Писик, Роопе Хинц и Джо Павелски. Нападающий Денис Гурьянов за 18.33 на льду сделал два результативных паса. Голкипер Антон Худобин совершил 27 сейвов из 31 броска.

Следующий матч 14 февраля команды проведут между собой, затем «Каролина» 16 февраля примет «Коламбус Блю Джекетс», а «Даллас» 16 и 17 февраля проведёт домашние встречи с «Нэшвилл Предаторз».