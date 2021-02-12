Боунесс: уверен, что Худобин недоволен своей статистикой. Ему нужно продолжать работать

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:5) прокомментировал игру голкипера Антона Худобина. Российский вратарь справился с 27 бросками из 31 и потерпел четвёртое поражение подряд.

«Я уверен, что Худобин недоволен своей статистикой. Мы знаем, на что он способен. Ему просто нужно продолжать работать, чтобы вернуться на вершину своей игры», — цитирует Боунесса журналист Мэттью Дефранкс.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Брок Макгинн, Нино Нидеррайтер и Уоррен Фёгеле. Российский форвард Андрей Свечников за 15.53 на площадке записал на свой счёт голевую передачу.



У «Далласа» голы забили Марк Писик, Роопе Хинц и Джо Павелски. Нападающий Денис Гурьянов за 18.33 на льду сделал две результативные передачи.