Боунесс: уверен, что Худобин недоволен своей статистикой. Ему нужно продолжать работать

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:5) прокомментировал игру голкипера Антона Худобина. Российский вратарь справился с 27 бросками из 31 и потерпел четвёртое поражение подряд.
«Я уверен, что Худобин недоволен своей статистикой. Мы знаем, на что он способен. Ему просто нужно продолжать работать, чтобы вернуться на вершину своей игры», — цитирует Боунесса журналист Мэттью Дефранкс.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Брок Макгинн, Нино Нидеррайтер и Уоррен Фёгеле. Российский форвард Андрей Свечников за 15.53 на площадке записал на свой счёт голевую передачу.
У «Далласа» голы забили Марк Писик, Роопе Хинц и Джо Павелски. Нападающий Денис Гурьянов за 18.33 на льду сделал две результативные передачи.
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