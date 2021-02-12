Шмидт — о победном голе «Калгари»: за всю карьеру в НХЛ со мной не случалось подобного
Защитник «Ванкувер Кэнакс» Нейт Шмидт после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:3) прокомментировал ключевой эпизод встречи. Автором победного гола стал форвард «огоньков» Эндрю Манджапане, поразивший ворота «косаток» в конце второго периода благодаря удачному рикошету от ноги защитника Шмидта.
«За всю карьеру в НХЛ со мной не случалось подобного. Да, иногда от меня залетали шайбы в наши ворота. Но в этом моменте шайба отскочила от другого игрока, попала в меня и потом влетела в ворота. Двойной рикошет… Никогда такого не было со мной», — приводит слова Шмидта журналист Томас Дрэнс.
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