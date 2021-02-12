Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн превзошёл достижение Джереми Рёника

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:5.
Одним из главных героев матча стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи. Американский форвард сыграл 90-й матч за карьеру в НХЛ, в котором набрал минимум три очка. Кейн вышел на четвёртое место в истории лиги по этому показателю среди хоккеистов, рождённых в Америке, превзойдя достижение Джереми Рёника (89).
Статистика Патрика Кейна в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.
Национальный рекорд в этой категории принадлежит Пэту Лафонтену (116 матчей), второе место занимает Майк Модано (103), топ-3 замыкает Джо Маллен (93). Из перечисленных хоккеистов только Кейн продолжает карьеру.
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