Американский форвард Кэм Аткинсон установил рекорд «Коламбуса» по голам в меньшинстве
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:5.
В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон, Джек Рослович (2), Бун Дженнер, Майкл Дель Зотто и Кевин Стенлунд. Американский форвард Аткинсон забросил 15-ю шайбу за карьеру в «Коламбусе» при игре в меньшинстве. Кэм установил клубный рекорд по этому показателю, превзойдя достижение канадского нападающего Рика Нэша (14).
Статистика Кэма Аткинсона в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.
Российский форвард Михаил Григоренко за 9.40 на льду результативными действиями не отметился. Владислав Гавриков за 22.02 на площадке сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности «-1».
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