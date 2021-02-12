Американский форвард Кэм Аткинсон установил рекорд «Коламбуса» по голам в меньшинстве

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:5.

В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон, Джек Рослович (2), Бун Дженнер, Майкл Дель Зотто и Кевин Стенлунд. Американский форвард Аткинсон забросил 15-ю шайбу за карьеру в «Коламбусе» при игре в меньшинстве. Кэм установил клубный рекорд по этому показателю, превзойдя достижение канадского нападающего Рика Нэша (14).

Статистика Кэма Аткинсона в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.

Российский форвард Михаил Григоренко за 9.40 на льду результативными действиями не отметился. Владислав Гавриков за 22.02 на площадке сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности «-1».