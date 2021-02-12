Главный тренер «Йокерита» прокомментировал пятое поражение в последних шести матчах

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:5 ОТ). Это поражение стало пятым для финской команды в последних шести встречах, при этом дважды «шуты» уступили за пределами основного времени.
«Конечно, не очень приятно проигрывать матчи, когда забиваешь четыре гола и этого не хватает. Если ведёшь 3:1 и начинаются ошибки за ошибкой, и сразу 3:4. Нам нужно улучшить игру, когда мы ведём в счёте. Неприятно проигрывать два матча подряд, нужно посмотреть друг другу в глаз, время до плей-офф ещё есть», — цитирует Марьямяки пресс-служба КХЛ.
Таким образом, китайский клуб прервал серию из девяти поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 14 февраля в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Куньлунь» 16 февраля в Мытищах — с ХК «Сочи».
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