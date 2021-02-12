Наместников: надоели всякие политические шуточки, не забиваю ими голову

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников поделился мнением о современных условиях жизни.
«Это утомило. Всё длится уже больше года, хочется вернуться к обычной жизни. Люди толком не могут видеть свои семьи, многие страдают, скорее бы всё это закончилось! Когда сижу дома, играю в PlayStation, на выездные матчи тоже беру её с собой. Соцсети удалил или просто в них не захожу по ходу сезона, надоели всякие политические шуточки, не забиваю ими голову. Постоянно одни и те же разговоры, выборы, президенты. Сколько можно? Пора двигаться дальше.
Есть ли у меня «Телеграм»? У меня его никогда не было. Даже не знаю, что в нём модного и о чём там пишут. WhatsApp есть, по нему общаюсь с близкими и друзьями, в том числе из России. С канадским и американскими друзьями рубимся в Call of Duty, НХЛ, футбол. С Никитой Кучеровым раньше играли в Fortnite, но потом перестали. Что-то эта игра слишком тяжёлая стала», — сказал Наместников в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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