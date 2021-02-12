Наместников: могу сыграть на любой позиции. Даже в защите могу, если поставят

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников поделился мнением о проблеме с центрфорвардами в российском хоккее и рассказал о мечте сыграть на Олимпийских играх в составе сборной России.

«В России есть центры, просто нужно их развивать, доверять. Я могу сыграть на любой позиции. Даже в защите могу, если поставят.

Мне всегда приятно играть за свою страну. В последние годы не получалось из-за травм, сейчас со здоровьем всё в порядке. Правда, сезон только начался, надеюсь, продолжу в том же ключе. Очень надеюсь, что игроков НХЛ отпустят на Олимпиаду 2022 года. Это ведь мечта любого мальчишки! Хочется, чтобы разрешили, но от нас самих, увы, ничего не зависит», — сказал Наместников в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.