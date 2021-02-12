Сафронов: Чибриков – яркий пример работы сборной России на перспективу

Руководитель рабочей группы по созданию Профсоюза хоккеистов России Андрей Сафронов отметил дебют в национальной команде 17-летнего форварда Никиты Чибрикова, который стал третьим по молодости игроком в истории российского хоккея, сыгравшего первый матч за национальную сборную. Дебютантами моложе Чибрикова были только Владислав Третьяк и Александр Овечкин.
«Если хотя бы трое-пять человек из этого состава почувствуют вкус международных побед, станут постоянными кандидатами в сборную, реальными претендентами на участие в чемпионатах мира – будет просто шикарно. Сборная работает на перспективу.
И ярким примером тут предстаёт ещё один рекордсмен – Чибриков. В более молодом, чем он, возрасте за нашу сборную дебютировали только известные всему миру Владислав Третьяк и Александр Овечкин. Представляете, что после матча чувствует этот парень? И тут мы все должны поблагодарить СКА. Большое спасибо руководству питерского клуба за то, что они сумели оставить Лазутина и Чибрикова на родине, в системе координат национальных сборных. Хотя прошлой весной оба талантливых игрока уже собрались в Америку, с огромным желанием планировали отъезд.
Но встречи и беседы с топ-менеджерами СКА убедили ребят: надо оставаться, расти здесь, на российском льду. Иначе сидели бы они год без хоккея на карантине в канадском захолустье, теряли бы сезон, ставили под удар всю свою карьеру. Это был бы плохой сценарий. Хорошо, что управленческая настойчивость позволила его избежать. Для Чибрикова всё сложилось хорошо. В том числе и в знаковом, богатом на рекорды матче Шведских игр", — сказал Сафронов в интервью «Чемпионату».
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