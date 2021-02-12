Сафронов: после травмы Хуснутдинова никто не заикнётся об особом отношении к игрокам СКА

Руководитель рабочей группы по созданию Профсоюза хоккеистов России Андрей Сафронов прокомментировал победу национальной команды на старте Шведских игр.

«После игры с интересом прочитал об историческом достижении. Оказывается, сборная России впервые одержала семь побед подряд в одном розыгрыше Евротура. Что ж, результат, который привёл к рекорду, команда заслужила. Показала хороший современный хоккей, умение творить и терпеть. Сборная знала, чего она хочет – и добилась успеха.

Жаль, что Хуснутдинов получил серьёзную травму и надолго выбыл из строя. Но отмечу, что эта неприятность в то же время снимает все вопросы о специфике совмещения. Теперь никто не сможет даже заикнуться о двойных стандартах, об особом отношении к игрокам СКА. Марат – классный хоккеист, на которого клуб очень рассчитывал с прицелом на предстоящий плей-офф. Но при этом молодого одарённого лидера отправили на Евротур. Без всяких раздумий, сомнений, попыток поберечь перед Кубком Гагарина. Парень стал нужен сборной – его отпустили, чтобы приносил пользу сборной. И кто теперь скажет, что совместительство Брагина хоть как-то вредит национальной команде?

А ведь Марата воспитал и подготовил именно Валерий Брагин. Сейчас он остался с питерской командой – заниматься с другими кандидатами. Тренировать их для выступлений в плей-офф КХЛ и для следующих турниров сборной России. На Шведских играх в роли главного выступает Ларионов, и делу это не вредит. У Игоря Николаевича четвёртая подряд победа на Евротуре. Он продолжает культивировать свой, атакующий и творческий стиль.

После молодёжного ЧМ были вопросы – а нужны ли ларионовские наработки сборным, полезны ли они? Теперь мы подмечаем важный нюанс. Если на маленьком канадском льду тактическая изюминка иногда работала не так, как хочется, то на большом европейском катке этот стиль работает эффективно. Воплощается в жизнь в виде побед, что мы видели и осенью на Кубке Карьяла, и теперь, на Шведских играх. Команда умеет творить, команда умеет работать», — сказал Сафронов в интервью «Чемпионату».