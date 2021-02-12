Тротц: если удаётся набирать четыре-пять очков в неделю, всё хорошо. Мы пока это делаем

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:4 ОТ).

«В этой лиге основная задача – набирать очки. Если тебе удаётся набирать очки каждый день, это очень хорошо. Мы будем набирать очки и будем в хорошей форме, я гарантирую. Если тебе удаётся набирать четыре-пять очков в неделю, всё хорошо. Мы пока это делаем. В конце концов, важны лишь очки. Если по итогу сезона у тебя достаточно очков, то ты можешь сыграть в плей-офф и попробовать выиграть Кубок Стэнли», – цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Это поражение стало для «Айлендерс» первым после двух подряд побед, а «Питтсбург» победил после двух подряд проигранных встреч. Следующие матчи 14 и 17 февраля «Пингвинз» проведут дома с «Вашингтон Кэпиталз», а «Айлендерс» 14 февраля примет «Бостон Брюинз».