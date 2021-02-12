Пашков — о сборной России: система Ларионова работает, только если соперник ниже уровнем

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о победе сборной России в первом матче Шведских игр с командой Финляндии (3:2).

«Радует, что российская команда стартовала с победы, причём не случайной, а заслуженной. Понятно, что уровень этого этапа Евротура – средний, финны были собраны по сигналу тревоги, у нас тоже очень экспериментальный состав. Но победы всегда приятны, ведь только они формируют правильную спортивную психологию. Тем более если речь идёт о молодых хоккеистах, которым на Шведских играх дан очередной шанс.

Реально ли возродить советский хоккей? При всей моей симпатии к советскому хоккею – вопрос спорный. Да, на Евротуре, на этапах с участием экспериментальных команд система Ларионова работает, это подтверждает победный результат. Другое дело – чемпионаты мира и Олимпиады. В январе даже на уровне молодёжного первенства мира мы увидели, что все те моменты, на которых настаивает Ларионов, к сожалению, не проходят. Особенно в матчах с североамериканцами, которые навязывают нам быстрый, агрессивный, контактный хоккей. Накануне взрослого чемпионата мира это беспокоит больше всего. Сработает ли в Латвии такая система – вопрос.

Игра за последние десятилетия кардинально изменилась и во многом упростилась. Чтобы в таких условиях играть в советский хоккей, нужна огромная базовая работа, укомплектованность мастерами, сыгранность, автоматизм. Понятно, что такой базы у нас нет, она осталась в прошлом. Если в клубе 300 дней в году ты играешь в один хоккей, то в сборной сможешь эффективно перестроиться на другой только в том случае, если соперник ниже уровнем. Это мы и видим на Евротуре", – цитирует Пашкова Russia-Hockey.