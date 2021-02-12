Агент Жафярова: настроены, чтобы Дамир попробовал себя в НХЛ. Сейчас пользуется шансом

Шуми Бабаев, агент форвардов Дамира Жафярова, Владимира Бутузова и защитника Артёма Минулина, прокомментировал вызов хоккеистов в сборную России на Шведские игры.
«Очень рад, что тренерский штаб дал возможность ребятам проявить себя в сборной и показать, на что они способны.
Я не удивлён, что Дамиру доверили роль капитана. В принципе это логично, поскольку он самый старший в этом составе. К тому же в «Торпедо» он уже давно повзрослел и там стал лидером не только в плане голов и передач, но и в плане поведения в раздевалке. Это отмечают многие игроки клуба, включая иностранцев.
Рад, что Жафяров, Минулин и Бутузов отметились результативными действиями в матче с Финляндией. Для Дамира это особенно важно, поскольку мы настроены, чтобы он попробовал себя в НХЛ, а сейчас он воспользовался шансом лишний раз обратить на себя внимание скаутов», — приводят слова Бабаева «Известия».
- 12 февраля 2021
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