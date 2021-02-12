Фетисов — об ОИ-2022: у нас в НХЛ есть мегазвёзды, но Канада выглядит предпочтительнее

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпиаде-2022.



«У нас в НХЛ есть мегазвёзды, есть достаточно неплохой подбор молодых игроков. Если руководство командой будет соответствовать высокому уровню, то ребята будут мотивированны. Вратарская линия у нас одна из самых сильных, может, даже сильнейшая в мире.



В целом сила сборной Канады, которая может представить не одну, а две-три очень сильные команды, выглядит предпочтительнее. Но это отдельный турнир, посмотрим. Пока рано спекулировать на эту тему.



Пхёнчхан? Мы на прошлой Олимпиаде чуть не опозорились, чуть не проиграли финал немцам. Если бы проиграли, это было бы ещё хуже, чем в 1980 году, когда у американцев были студенты», — приводит слова Фетисова ТАСС.



Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. В 2018 году лига отказалась от участия в Играх в Пхёнчхане. Однако 11 июля 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея.



Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

НХЛ готова взаимодействовать с ИИХФ и МОК в вопросе участия игроков в Олимпиаде-2022