Экс-форвард «Вегаса» Зыков может продолжить карьеру в Швеции

Российский нападающий Валентин Зыков может продолжить карьеру в Шведской элитной серии, сообщает Allehanda.

По данным издания, 25-летним экс-форвардом «Вегас Голден Найтс» заинтересовался хоккейный клуб «МОДО».

Зыков уехал в Северную Америку в 2012 году, когда ему было 17 лет. Последний сезон в России он провёл в составе молодёжной команды ЦСКА «Красной Армии». В сезоне-2011/2012 он провёл 52 матча в регулярном чемпионате МХЛ и набрал 11 (5+6) очков.



В прошлом сезоне Зыков провёл в регулярном чемпионате за «Вегас» 15 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-2». Большую часть сезона форвард провёл в АХЛ за «Чикаго Блэкхоукс»: 29 матчей и 15 (10+5) очков.



Также Зыков играл в НХЛ за «Каролину Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Всего в лиге на его счету 55 матчей и 17 (7+10) очков. В сезоне-2019/2020 Зыков также отбыл 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещённых веществ.