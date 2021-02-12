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Петунин — о словах Людучина о Разине: нужен резонанс. Сейчас все блогеры так делают

Петунин — о словах Людучина о Разине: нужен резонанс. Сейчас все блогеры так делают
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Северстали» Александр Петунин поделился впечатлениями от работы с главным тренером Андреем Разиным.

«Когда Разин недоволен, предметы по раздевалке летают? Если честно, то я такого не припомню.

Чем Разин так замотивировал, что я провожу лучший сезон в карьере и являюсь самым результативным игроком «Северстали»? Он не выделяет кого-то отдельно. Мы все команда, он нас настраивает на это. Каждый должен быть готов при случае взять бремя лидерства. Только если у кого-то не получается, Разин может вызвать поговорить один на один.

Была ли у меня в этом сезоне с ним такая встреча? Нет, один на один меня Разин не вызывал.

Он недавно выкладывал видео, как боксировал в зале с игроками «Северстали»? Ой, я не участвовал в этом. Андрей Владимирович предлагал всем ребятам, но из меня не самый хороший боксёр. Это всё добровольно, никого не заставляют.

Какой был бы исход, если бы состоялся бой Разина и Людучина? Для этого надо знать, в какой форме находится Роман. Для меня это загадка (улыбается).

Удивило ли меня его высказывание в адрес тренера? Ну да, шумно вышло. Везде обсуждают: в интернете, в прессе. Но надо понимать, что сейчас все блогеры так делают. Чтобы вызывать интерес к себе, нужен резонанс.

Что мотивирует лично меня — дополнительные выходные или премиальные? Если нам пообещают больше выходных, мы что, выйдем и сыграем лучше? Да, это поощрение, но мы и так выкладываемся, играем на максимуме. То же самое касается премиальных. Мы же не будем хуже играть, если нам недоплатят. Это вопрос профессионализма», — приводит слова Петунина пресс-служба КХЛ.

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