НХЛ может изменить систему драфт-лотереи

Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн сообщил, что НХЛ может изменить формат драфт-лотереи.
«То, что команда, которая была близка к выходу в плей-офф, может получить выбор в топ-3, кажется, противоречит идее использования драфта для помощи наиболее нуждающимся клубам.
Я говорил примерно с 12 руководителями команд, и была одна идея, которая звучала чаще других. Идея о том, что нужно повысить шансы на победу в лотерее для команд, которые находятся внизу таблицы. Но при этом сделать так, чтобы команда, которая выбирала в топ-3 драфта в этом году, не могла сделать это снова в следующем году», — написал Лебрюн.
Лебрюн также отметил, что заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что лига работает над форматом лотереи.
Напомним, право первого выбора на драфте-2020 получил «Нью-Йорк Рейнджерс», проигравший в серии квалификации Кубка Стэнли.
«Детройт Ред Уингз», занявший последнее место в таблице НХЛ по итогам регулярного чемпионата, выбирал под 4-м номером.
- 12 февраля 2021
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